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Турнир WTA-250 в Остине: расписание игрового дня в ночь с 26 на 27 февраля

В ночь с 25 на 26 февраля пройдёт третий игровой день на турнире категории WTA-250 в Остине (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. WTA-250, Остин. Второй круг, 25-26 февраля. Расписание (время московское):

19:00. Сорана Кырстя (Румыния) — Диана Шнайдер (Россия);

19:00. Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Греетье Миннен (Бельгия);

20:00. Маккартни Кесслер (США) — Кэти Макнелли (США);

20:00. Татьяна Мария (Германия) — Анна Блинкова (Россия);

21:30. Джессика Пегула (США) — Нурия Парризас-Диас (Испания);

23:00. Джоди Бёррэдж (Великобритания) — Айла Томлянович (Австралия);

03:00. Кимберли Биррелл (Австралия) — Эна Сибахара (Япония).

Действующей чемпионкой соревнований в Остине является китайская теннисистка Юань Юэ. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Ван Сиюй со счётом 6:4, 7:6 (7:4).