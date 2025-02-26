Турнир WTA-250 в Остине: результаты игрового дня 26 февраля

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В ночь с 25 на 26 февраля состоялся второй игровой день на турнире категории WTA-250 в Остине (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми результатами игрового дня.

Теннис. WTA-250, Остин. Первый круг. Результаты дня

Татьяна Мария (Германия) — Анна Бондарь (Венгрия) — 6:4, 4:6, 6:1.

Петра Квитова (Чехия, WC) — Джоди Бёррэдж (Великобритания) — 6:3, 4:6, 4:6.

Кристина Букша (Испания, Q) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 6:4.

Джессика Пегула (США, 1) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:3, 3:2 (отказ нидерландки).

Анастасия Захарова (Россия, Q) — Кэролайн Доулхайд (США) — 2:6, 7:5, 4:6.

— Кэролайн Доулхайд (США) — 2:6, 7:5, 4:6. Варвара Грачёва (Франция) — Питон Стирнс (США, 3) — 6:2, 6:3.

Татьяна Прозорова (Россия, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 2) — 6:0, 2:6, 5:7.

— — 6:0, 2:6, 5:7. Сюзан Ламенс (Нидерланды, 2) - Камилла Рахимова (Россия) — 1:6, 6:3, 6:4.

Действующей чемпионкой соревнований в Остине является китайская теннисистка Юань Юэ. В прошлогоднем финале она обыграла свою соотечественницу Ван Сиюй со счётом 6:4, 7:6 (7:4).