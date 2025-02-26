Турнир ATP-500 в Акапулько: результаты игрового дня 26 февраля

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Ночью 26 февраля прошёл второй игровой день на турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Теннис. АТР-500, Акапулько. Первый круг. Результаты дня