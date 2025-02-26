Турнир ATP-500 в Акапулько: результаты игрового дня 26 февраля
Ночью 26 февраля прошёл второй игровой день на турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Теннис. АТР-500, Акапулько. Первый круг. Результаты дня
- Александар Вукич (Австралия) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC) — 5:7, 6:4, 6:7 (4:7).
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Маттия Беллуччи (Италия, LL) — 1:6, 7:6 (8:6), 6:2.
- Хольгер Руне (Дания, 4) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 7:6 (7:4), 6:3.
- Александр Зверев (Германия, 1) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.
- Бенжамен Бонзи (Франция) — Брэндон Накашима (США) — 6:7 (6:8), 5:7.
- Денис Шаповалов (Канада, 9) — Нишеш Басаваредди (США) — 7:5, 6:2.
- Фрэнсис Тиафо (США, 7) — Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 6:2.
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