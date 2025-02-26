Лопес — о деле Синнера: отсутствие сочувствия к человеку очень разочаровывает

Бывший испанский теннисист Фелисьяно Лопес критично высказался о реакции теннисной общественности в сторону первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на фоне его дисквалификации за допинг.

«Отсутствие сочувствия к человеку, доказавшему свою невиновность, учитывая обстоятельства, очень разочаровывает. Люди сравнивают разные дела и процессы, чтобы оправдать свои аргументы, когда нет ни одного дела, похожего на другое. С другой стороны, меня это совсем не удивляет… просто не ждите ничего от других!» — написал Лопес на личной странице в соцсетях.

Напомним, Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде.