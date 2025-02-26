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Даниил Медведев: результаты не имеют большого значения. Нужно просто хорошо играть

Даниил Медведев: результаты не имеют большого значения. Нужно просто хорошо играть
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Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свой подход к матчам на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который проходит на этой неделе.

«Результаты не имеют большого значения в общей картине. Нужно просто хорошо играть и выигрывать свои матчи. Мне нравится теннис, нравится смотреть матчи, но у меня не было никакого стресса перед выходом на корт», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Соперником Медведева во втором круге турнира в Дубае станет 29-я ракетка мира из Франции 21-летний Джованни Мпетчи Перрикар, рост которого составляет 203 см.

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