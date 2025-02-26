Феликс Оже-Альяссим: Синнер и Алькарас для меня не кумиры, а прямые конкуренты

21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о соперничестве с лидерами тура Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Он подчеркнул, что воспринимает испанца и итальянца как своих соперников.

«Ни один из них не является моим кумиром детства. Они для меня прямые конкуренты. Они хорошие ребята, и их соперничество полезно для тенниса. Но попытаться прервать их доминирование — не одно и то же, что было во времена «Большой тройки», потому что Рафа, Роджер и Новак были моими главными ориентирами в детстве», — приводит слова теннисиста Punto de break.

Ранее Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ), где сыграет с португальцем Нуну Боржешем.