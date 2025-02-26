Андрей Ольховский: Рублёву нужно нащупать стремление к победам

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался по поводу нестабильной игры девятой ракетки мира Андрея Рублёва. Россиянин после победы на турнире АТР-500 в Дохе (Катар) уступил в первом круге соревнований в Дубае (ОАЭ).
«Андрей находится сейчас на перепутье, он задумывается о многих разных вещах, которые его отвлекают. В таких условиях очень трудно работать, полностью отдаваясь своему делу. Ему надо нащупать стремление к победам, иначе он будет всегда в состоянии психологической неустойчивости», — приводит слова Ольховского ТАСС.
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|4
|6 5
Обидчиком Рублёва в Дубае стал 77-я ракетка мира 28-летний французский теннисист Кентен Алис. Он одержал первую победу над соперником из топ-10 мирового рейтинга, проиграв до этого 10 встреч.
- 26 февраля 2025
-
11:54
-
11:27
-
10:50
-
10:22
-
10:07
-
10:05
-
09:23
-
08:45
-
08:25
-
05:55
-
00:36
-
00:09
- 25 февраля 2025
-
23:01
-
22:32
-
21:54
-
21:26
-
20:56
-
20:41
-
20:11
-
20:07
-
20:03
-
19:45
-
19:40
-
19:27
-
19:18
-
19:04
-
18:54
-
18:40
-
18:40
-
18:05
-
17:46
-
17:21
-
16:24
-
16:06
-
15:31