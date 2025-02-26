Андрей Ольховский: Рублёву нужно нащупать стремление к победам

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался по поводу нестабильной игры девятой ракетки мира Андрея Рублёва. Россиянин после победы на турнире АТР-500 в Дохе (Катар) уступил в первом круге соревнований в Дубае (ОАЭ).

«Андрей находится сейчас на перепутье, он задумывается о многих разных вещах, которые его отвлекают. В таких условиях очень трудно работать, полностью отдаваясь своему делу. Ему надо нащупать стремление к победам, иначе он будет всегда в состоянии психологической неустойчивости», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Обидчиком Рублёва в Дубае стал 77-я ракетка мира 28-летний французский теннисист Кентен Алис. Он одержал первую победу над соперником из топ-10 мирового рейтинга, проиграв до этого 10 встреч.