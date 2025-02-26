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Андрей Ольховский: Рублёву нужно нащупать стремление к победам

Андрей Ольховский: Рублёву нужно нащупать стремление к победам
Андрей Рублёв
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался по поводу нестабильной игры девятой ракетки мира Андрея Рублёва. Россиянин после победы на турнире АТР-500 в Дохе (Катар) уступил в первом круге соревнований в Дубае (ОАЭ).

«Андрей находится сейчас на перепутье, он задумывается о многих разных вещах, которые его отвлекают. В таких условиях очень трудно работать, полностью отдаваясь своему делу. Ему надо нащупать стремление к победам, иначе он будет всегда в состоянии психологической неустойчивости», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 15:50 МСК
Кентен Алис
77
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		4 6 5
         
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Обидчиком Рублёва в Дубае стал 77-я ракетка мира 28-летний французский теннисист Кентен Алис. Он одержал первую победу над соперником из топ-10 мирового рейтинга, проиграв до этого 10 встреч.

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