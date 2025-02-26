Эмме Радукану обеспечат усиленную охрану из пяти человек в Индиан-Уэллсе

Турнир в Индиан-Уэллсе (США) предложит пять дополнительных охранников 55-й ракетке мира британской теннисистке Эмме Радукану. Об этом сообщает The Times.

Вероятно, что некоторые охранники будут сопровождать Радукану по дороге от теннисного центра до её отеля. Отмечается, что за организацию отвечает вице-президент по безопасности WTA-тура Боб Кэмпбелл, бывший агент Секретной службы США.

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе пройдёт с 5 по 16 марта.

Напомним, Радукану не смогла сдержать слёз по ходу матча первого круга на турнире в Дубае. Выяснилось, что перед матчем неизвестный мужчина подошёл к Радукану на публике, передал ей некую записку, сфотографировал её и продемонстрировал поведение, которое «обеспокоило теннисистку».