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«Их «обрабатывают». Тарпищев заявил, что около 20 теннисистов могут сменить гражданство

«Их «обрабатывают». Тарпищев заявил, что около 20 теннисистов могут сменить гражданство
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев раскрыл, что около 20 российских теннисистов рассматривают возможность поменять гражданство.

«У нас в теннисе есть определённая ситуация: у нас нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас «обрабатывают», и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено. Перед этим ITF уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров.

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