19-летний мексиканец Пачеко — о Синнере: он нереально играет. Матч с ним — моя мечта

19-летний мексиканский теннисист Родриго Пачеко Мендес заявил, что мечтает сыграть с первой ракеткой мира Янником Синнером, чья игра ему очень нравится. Ранее мексиканец одержал дебютную победу на уровне ATP, обыграв в первом круге турнира в Акапулько 66-ю ракетку мира австралийца Александара Вукича со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (4:7).

«С детства мне очень нравилось наблюдать за Рафой Надалем, потому что я также левша, как и он. У него просто невероятный стиль игры, я пытался копировать его. У меня была мечта стать таким же, как он. Увидел его два года назад в Акапулько, где он выступил в последний раз. Помню, что у меня замерло сердце, потому что это всё было похоже на сон.

До этого в Акапулько мне посчастливилось играть с Медведевым, Фрицем, Берреттини. Матч моей мечты — против Синнера, потому что сейчас он №1 в мире и нереально играет. Я хочу посмотреть, как он меня уничтожит (смеётся)», — приводит слова Пачеко Мендеса Tennis Channel.