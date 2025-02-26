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Стало известно, где будет тренироваться Янник Синнер в период дисквалификации за допинг

Стало известно, где будет тренироваться Янник Синнер в период дисквалификации за допинг
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер будет тренироваться в теннисном клубе в Монте-Карло (Монако) во время своего отстранения за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

На кортах этого клуба в период с 5 по 13 апреля будет проводиться грунтовый «Мастерс». В указанные даты Синнер не сможет тренироваться в этом месте. Клуб в Монте-Карло является частным, поэтому итальянец имеет право проводить там тренировки.

По информации источника, Синнер приступит к тренировкам со следующей недели. Вместе с ним будут тренер по физподготовке Марко Паничи и физиотерапевт Улисес Бадио. Напомним, дисквалификация Янника истечёт 4 мая.

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