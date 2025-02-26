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Айава швырнула стул в стену после поражения в финале и на один день завершила карьеру

Айава швырнула стул в стену после поражения в финале и на один день завершила карьеру
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155-я ракетка мира австралийская теннисистка Дестани Айава объявила о завершении карьеры в 24 года сразу после поражения в финале турнира категории W75 в Праге (Чехия). Она проиграла чешке Габриэле Кнутсон со счётом 4:6, 6:3, 5:7.

После матчбола Айава пожала руки сопернице и судье на вышке, а после этого со всей силы швырнула пластиковый стул в стену. За своё поведение теннисистка была раскритикована в социальных сетях.

«Я приняла ответственное решение завершить карьеру из-за того, что получала оскорбительные сообщения, комментарии и угрозы убийством после каждого поражения», — написала Айава на личной странице в Х.

После этого поста австралийка удалила свой профиль в Х, но затем восстановила и сообщила, что сообщение о завершении карьеры было «шуткой».

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