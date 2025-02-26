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Стефанос Циципас поделился, что покупает ради своего счастья

Стефанос Циципас поделился, что покупает ради своего счастья
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какая покупка делает его счастливым.

«Тот, кто сказал, что «счастье не купишь за деньги», явно никогда не платил за опцию «пропуск рекламы» на стриминговом сервисе», — написал Циципас на личной странице в социальной сети Х.

На этой неделе Стефанос Циципас принимает участие на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В первом круге он обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Во втором круге соревнований он встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым.

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