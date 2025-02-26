Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Перрикар: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Дубае начнётся в 17:30

Медведев — Перрикар: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Дубае начнётся в 17:30
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, состоится матч второго круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и Джованни Мпетчи Перрикар из Франции, занимающий 29-ю строчку в мировом рейтинге.

Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Джованни Мпетчи Перрикар
29
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Комментарии
Новости. ATP
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android