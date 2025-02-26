Медведев — Перрикар: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Дубае начнётся в 17:30
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч второго круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и Джованни Мпетчи Перрикар из Франции, занимающий 29-ю строчку в мировом рейтинге.
Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Теннисисты впервые сыграют друг с другом.
Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика.
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