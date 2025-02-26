Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Тоже хочу такого добиться». Даниил Медведев — о карьере Стэна Вавринки

«Тоже хочу такого добиться». Даниил Медведев — о карьере Стэна Вавринки
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что его вдохновляют британец Энди Маррей и швейцарец Стэн Вавринка.

«Энди дважды стал олимпийским чемпионом, это было безумием. Знаете, Энди меня очень вдохновляет. Он, по крайней мере на данный момент, несопоставим со мной, потому что он выиграл так много турниров, «Мастерсов», других титулов.

И я бы сказал, что мне нравится Стэн Вавринка, который выиграл свой первый «Шлем» в 29 лет, это как-то более вдохновляюще. Время от времени его побеждали большие парни, и он говорил: «Ладно, но я это всё равно сделаю». Я тоже хочу такого добиться. Как я уже сказал, в последнее время мой уровень немного ниже, чем я ожидал, но знаю, на что я способен», — приводит слова Медведева Khaleej Times.

Материалы по теме
Даниил Медведев: результаты не имеют большого значения. Нужно просто хорошо играть
Комментарии
Новости. ATP
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android