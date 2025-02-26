«Тоже хочу такого добиться». Даниил Медведев — о карьере Стэна Вавринки

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что его вдохновляют британец Энди Маррей и швейцарец Стэн Вавринка.

«Энди дважды стал олимпийским чемпионом, это было безумием. Знаете, Энди меня очень вдохновляет. Он, по крайней мере на данный момент, несопоставим со мной, потому что он выиграл так много турниров, «Мастерсов», других титулов.

И я бы сказал, что мне нравится Стэн Вавринка, который выиграл свой первый «Шлем» в 29 лет, это как-то более вдохновляюще. Время от времени его побеждали большие парни, и он говорил: «Ладно, но я это всё равно сделаю». Я тоже хочу такого добиться. Как я уже сказал, в последнее время мой уровень немного ниже, чем я ожидал, но знаю, на что я способен», — приводит слова Медведева Khaleej Times.