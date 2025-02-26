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Турнир WTA-500 в Мериде: расписание игрового дня в ночь с 26 на 27 февраля

Турнир WTA-500 в Мериде: расписание игрового дня в ночь с 26 на 27 февраля
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В ночь с 26 на 27 февраля пройдёт третий игровой день на турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. WTA-500, Мерида. Второй круг, 26-27 февраля (время — московское):

  • 23:00. Дарья Сэвилл (Австралия) — Ангелина Калинина (Украина).
  • 00:30. Джессика Бузас Манейро (Испания) — Элина Аванесян (Армения).
  • 3:00. Донна Векич (Хорватия) — Майя Джойнт (Австралия).
  • 4:00. Жаклин Кристиан (Румыния) — Паула Бадоса (Испания).

Действующей чемпионкой соревнований в Мериде является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. В прошлогоднем финале она обыграла американку Энн Ли со счётом 6:2, 6:1.

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