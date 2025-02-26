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Янчук — о возможном переходе российских теннисистов: главное, чтобы лидеры оставались

Янчук — о возможном переходе российских теннисистов: главное, чтобы лидеры оставались
Виктор Янчук
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук уверен, что ведущие российские теннисисты не откажутся от российского гражданства. Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что около 20 теннисистов могут сменить спортивное гражданство.

«Самое главное, чтобы лидеры оставались, их потеря будет чувствительна, но вряд ли кто-то из них сменит гражданство. Что касается остальных, то эта практика существует много лет, многие наши теннисисты меняли гражданство. Их можно понять, всё-таки всем предоставить условия мы пока не можем. Как правило, ребята переходят в Казахстан, это уже, можно сказать, освоенная территория.

С одной стороны, обидно, что это происходит, с другой стороны, мало кто добился реально больших высот. На ум приходит только Елена Рыбакина, которая три года назад выиграла Уимблдон, неплохо играет Александр Бублик. Возможно, мы потеряем кого-то ещё талантливого, но тут ничего не поделать», — приводит слова Янчука ТАСС.

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