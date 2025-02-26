«Нет других вариантов». Циципас рассказал, что они с Бадосой планируют играть микст на USO

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас заявил о намерении играть в смешанном парном разряде на US Open — 2025 со своей девушкой, 11-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

«Мы планируем сыграть. Я всегда хочу играть с ней в миксте. У меня нет других вариантов, нет другой теннисистки, с которой я хотел бы принимать участие в турнире микста. Я всегда о ней думаю и всегда хочу разделить с ней корт», — приводит слова Циципаса Tennis365.

Напомним, ранее стало известно, что в 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. В сетке будет 16 команд, восемь из которых будут формироваться на основе рейтинга теннисистов в одиночном разряде. Другие восемь дуэтов получат уайлд-кард.