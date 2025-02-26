Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нет других вариантов». Циципас рассказал, что они с Бадосой планируют играть микст на USO

«Нет других вариантов». Циципас рассказал, что они с Бадосой планируют играть микст на USO
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас заявил о намерении играть в смешанном парном разряде на US Open — 2025 со своей девушкой, 11-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

«Мы планируем сыграть. Я всегда хочу играть с ней в миксте. У меня нет других вариантов, нет другой теннисистки, с которой я хотел бы принимать участие в турнире микста. Я всегда о ней думаю и всегда хочу разделить с ней корт», — приводит слова Циципаса Tennis365.

Напомним, ранее стало известно, что в 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. В сетке будет 16 команд, восемь из которых будут формироваться на основе рейтинга теннисистов в одиночном разряде. Другие восемь дуэтов получат уайлд-кард.

Материалы по теме
US Open объявил о глобальных изменениях в турнире смешанного парного разряда
Комментарии
Новости. ATP
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android