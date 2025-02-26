Марин Чилич обыграл Попырина и вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае
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Бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 187-ю строчку мирового рейтинга, вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге он одолел австралийца Алексея Попырина (27-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:3, 6:4.
Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 13:10 МСК
27
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
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|6
187
Марин Чилич
М. Чилич
Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время Чилич выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Попырина 16 эйсов, он допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал турнира в Дубае Марин Чилич поспорит с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
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