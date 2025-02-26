Циципас — Хачанов: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Дубае начнётся в 19:00
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч второго круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встретятся 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и россиянин Карен Хачанов, занимающий 24-ю строчку мирового рейтинга.
Начало матча запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
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24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Счёт личных встреч — 8-1 в пользу Циципаса (6-1 на харде). Карен единственный раз победил Стефаноса в 1/8 финала «Мастерса» в Майами в 2023 году — 7:6 (7:4), 6:4. Циципас впервые выиграл у Хачанова на «Мастерсе» в Шанхае в 2017-м, а последний матч был на грунте «Мастерса» в Монте-Карло в 2024-м (6:4, 6:2).
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