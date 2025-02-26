Турнир ATP-500 в Акапулько: расписание в ночь с 26 на 27 февраля

В ночь с 26 на 27 февраля пройдёт третий игровой день турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. ATP-500, Акапулько. Второй круг, 26-27 февраля (время — московское):