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Турнир ATP-500 в Акапулько: расписание в ночь с 26 на 27 февраля

Турнир ATP-500 в Акапулько: расписание в ночь с 26 на 27 февраля
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В ночь с 26 на 27 февраля пройдёт третий игровой день турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. ATP-500, Акапулько. Второй круг, 26-27 февраля (время — московское):

  • 03:00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Томаш Махач (Чехия)
  • 03:00. Давид Гоффен (Бельгия) — Бен Шелтон (США)
  • 03:00. Маркос Гирон (США) — Томми Пол (США)
  • 04:30. Хольгер Руне (Дания) — Брэндон Накашима (США)
  • 04:30. Александр Зверев (Германия) — Лёнер Тин (США)
  • 04:30. Денис Шаповалов (Канада) — Алекс Михельсен (США)
  • 06:00. Родриго Пачеко Мендес (Мексика) — Каспер Рууд (Норвегия)
  • 06:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
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