Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Использует перерыв с пользой». Кузнецова — о появлении Синнера на показе Gucci в Милане

«Использует перерыв с пользой». Кузнецова — о появлении Синнера на показе Gucci в Милане
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на появление первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на Неделе моды в Милане (Италия). Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» посетил показ Gucci FW’25, в рамках которого бренд представил новую коллекцию.

«Янник Синнер использует свой вынужденный перерыв с пользой. Показ Gucci в Милане», — отреагировала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в июле 2022 года Синнер стал амбассадором итальянского модного дома Gucci. С того момента Янник часто посещают показы и другие мероприятия бренда.

Синнер в данный момент в соревнованиях ATP участия не принимает. Его дисквалифицировали на три месяца по обоюдному соглашению со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Материалы по теме
Фото
Дисквалифицированный Янник Синнер посетил показ Gucci в Милане
Комментарии
Новости. ATP
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android