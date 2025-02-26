«Использует перерыв с пользой». Кузнецова — о появлении Синнера на показе Gucci в Милане

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на появление первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на Неделе моды в Милане (Италия). Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» посетил показ Gucci FW’25, в рамках которого бренд представил новую коллекцию.

«Янник Синнер использует свой вынужденный перерыв с пользой. Показ Gucci в Милане», — отреагировала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в июле 2022 года Синнер стал амбассадором итальянского модного дома Gucci. С того момента Янник часто посещают показы и другие мероприятия бренда.

Синнер в данный момент в соревнованиях ATP участия не принимает. Его дисквалифицировали на три месяца по обоюдному соглашению со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).