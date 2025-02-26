Фото: Анастасия Потапова поддерживает Грикспора в матче с Умбером на турнире в Дубае

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова появилась на матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) между Таллоном Грикспором из Нидерландов и французом Уго Умбером.

Фото: кадр из трансляции

В третьем сете, во время брейка Грикспора, камера выхватила российскую теннисистку, которая аплодировала голландцу. Поединок завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Грикспора. В 1/4 финала турнира в Дубае представитель Нидерландов может сыграть с Даниилом Медведевым.

Напомним, Анастасия Потапова меньше года состояла в браке с казахстанским теннисистом Александром Шевченко. Они поженились в декабре 2023-го, а в ноябре 2024-го Анастасия сообщила о разводе.