Фото: Анастасия Потапова поддерживает Грикспора в матче с Умбером на турнире в Дубае
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова появилась на матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) между Таллоном Грикспором из Нидерландов и французом Уго Умбером.
Фото: кадр из трансляции
В третьем сете, во время брейка Грикспора, камера выхватила российскую теннисистку, которая аплодировала голландцу. Поединок завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Грикспора. В 1/4 финала турнира в Дубае представитель Нидерландов может сыграть с Даниилом Медведевым.
Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 15:55 МСК
47
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
15
Уго Умбер
У. Умбер
Напомним, Анастасия Потапова меньше года состояла в браке с казахстанским теннисистом Александром Шевченко. Они поженились в декабре 2023-го, а в ноябре 2024-го Анастасия сообщила о разводе.
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