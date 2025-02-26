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Карен Хачанов рассказал, как готовился к сезону-2025 с Янником Синнером

Карен Хачанов рассказал, как готовился к сезону-2025 с Янником Синнером
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как проходила его подготовка к сезону-2025.

— Мне ребята писали, что ты практиковался с Синнером. Это последний этап подготовки?
— Первые 2-3 недели упор идёт на свои тренировки с командой. У меня почти каждую тренировку были интервалы, 20-30 секунд розыгрыш, столько же отдыхаем. Таких тренировок у меня было 3-4 в неделю…

У меня было пару тренировок диких, 1,20 на выносливость и кардио, откинуться можно. У нас же специфика — «Большие шлема» играем из пяти сетов, все остальные — из трёх. И в этом очень сильно отличается, даже в плане физической подготовки. К пяти сетам нужно готовиться по-своему, 1,20 — как полноценный чистый матч, без отдыха. Мы пытались сделать похожее. Отвечая про Янника. Последнюю неделю перед вылетом стараемся играть с разными теннисистами, — сказал Хачанов в выпуске Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Отметим, беседа Хачанова со Смоловым состоялась до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Синнер в данный момент в соревнованиях ATP участия не принимает. Его дисквалифицировали на три месяца по обоюдному соглашению со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

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