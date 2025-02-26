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Хачанов рассказал, как находит силы и мотивацию не терять удовольствие от тенниса

Хачанов рассказал, как находит силы и мотивацию не терять удовольствие от тенниса
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24-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов, рассказал, как находит силы и мотивацию не терять удовольствие от тенниса.

— У меня сложилось ощущение, что вы вообще не отдыхаете в течение года.
— Так и есть (смеётся).

— Где ты берёшь силу и мотивацию, как не потерять удовольствие от тенниса?
— Исходит от мотивации, чего ты хочешь добиться. В конце концов ты должен получать удовольствие от того, что делаешь. Думаю, что у тебя тоже так. Такие мысли, пожалуй, приходят, когда негативные результаты. Ты должен кайфовать от того, что делаешь, как в хорошие моменты, так и в не очень. В негативные моменты это просто тяжелее прочувствовать.

У нас бешеный ритм жизни, мы к нему привыкли. Семьи не хватает, но своя специфика, как в любом виде спорта. В футболе может быть 2-3 игры в неделю, но ты на пару дней улетел и прилетел. А у нас можно улететь в Австралию на месяц, а потом прилететь. В Австралию семью брать не буду, очень далеко. Плюс акклиматизация для детей. В Европу, да, прилетают на какие-то турниры, — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.

Беседа Карена Хачанова со Смоловым состоялась до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Хачанов проиграл в третьем круге турнира, уступив американцу Алексу Михельсену со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 2:6.

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