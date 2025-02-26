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Медведев — Перрикар: россиянин выиграл первый сет матча второго круга в Дубае

Медведев — Перрикар: россиянин выиграл первый сет матча второго круга в Дубае
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Сегодня, 26 февраля, проходит матч второго круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и Джованни Мпетчи Перрикар из Франции, занимающий 29-ю строчку в мировом рейтинге. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу Медведева.

Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
4 		2
         
Джованни Мпетчи Перрикар
29
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика.

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