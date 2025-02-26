Медведев — Перрикар: россиянин выиграл первый сет матча второго круга в Дубае

Сегодня, 26 февраля, проходит матч второго круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и Джованни Мпетчи Перрикар из Франции, занимающий 29-ю строчку в мировом рейтинге. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу Медведева.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика.