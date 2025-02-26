Хачанов: Агасси был первой ракеткой мира, начал встречаться с Брук Шилдс и стал 120-м

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как совмещает спортивную карьеру с семейной жизнью.

— Кто-то должен жертвовать своей карьерой, частью жизни, чтобы быть рядом. Не видится вообще — это не отношения, их тяжело так сохранить. У меня своя история. Мы с моей женой Вероникой знакомы с восьми лет. Любовь детства, можно сказать. Ты должен найти своего человека, мне повезло, у меня с раннего возраста. Поэтому было желание завести семью, жениться в раннем возрасте. За всё это я благодарен Веронике [за то, что стал] молодым отцом, у меня два сына. Я очень много отсутствую, но они могут смотреть и болеть за меня.

— Семья для тебя — источник вдохновения и сил?

— Сто процентов.

— Есть мнение, что семья или отношения могут тебя отвлекать. Что ты должен сфокусироваться на своём деле.

— Кто сложил такое мнение? Всё должно быть в балансе, что бы ты не делал по жизни. Когда ты один, ты можешь начать гулять, фокус смещается. То же самое, если твоя вторая половинка отвлекает тебя в какой-то степени, она модель, актриса или другие интересы… Знаю, что у Агасси так было. Он был первой ракеткой мира, начал встречаться с Брук Шилдс и стал 120-м, например. Представляешь? Он ходил на разные мероприятия, фокус сместился. Потом он познакомился с Штеффи Граф, сколько «Шлемов» она выиграла, и вновь стал первым, — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.