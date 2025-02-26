«За два месяца выиграл все турниры». Хачанов — о сыроедении Джоковича

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о специальном питании 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

— Джокович живёт теннисом, стиль жизни. Как-то он мне сказал, что стал сыроедом на 1,5 месяца. Спрашиваю: «Ну как, понравилось?» Ответил, что после этого не уступил ни сета. Выиграл за два месяца все турниры. Сказал, что чувствовал себя очень свежим. Но тяжело придерживаться такой диеты на протяжении года. Он всем этим живёт. Если мы введём себя в какие-то рамки, нам это не подойдёт. Ты должен этого хотеть, желать. Вроде бы у него и дети вегетарианцы, как и он, жена Елена вроде бы тоже. Но она нам потом по секрету рассказала, что бабушки и дедушки подкармливают их.

— У него к детям такие же требования, как к себе?

— Да, это как шутка про Криштиану, что он даже на день рождения не ест торт, диета. А Месси же вроде бы вообще не следит, да? — сказал Хачанов в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.

— Насколько помню, он с возрастом начал следить. Раньше ел всё подряд: пиццу, пасту, десерты, и у него был какой-то неудачный сезон. Ну как, для нас всех он был бы лучшим в истории (смеётся). И он якобы прибавил в весе, но, думаю, это больше с возрастом, — ответил Смолов.