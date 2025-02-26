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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Мпетчи Перрикара

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Мпетчи Перрикара
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге он обыграл 29-ю ракетку мира француза Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 6:4, 6:4.

Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Джованни Мпетчи Перрикар
29
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Встреча теннисистов продлилась 1 час 23 минуты. В её рамках Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Медведев сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика.

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