Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Мпетчи Перрикара

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге он обыграл 29-ю ракетку мира француза Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 6:4, 6:4.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 23 минуты. В её рамках Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Медведев сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика.