Карен Хачанов — о проблемах с сахаром и диете: это вгоняет тебя в неприятные ощущения

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о проблемах с сахаром и диете.

«Есть такой гормон счастья. У меня со сладким такое, можно сказать, что проблема. Я пытался сидеть [на диете] во время турниров, да и не только, стараться меньше употреблять сахара. Это работало в какие-то моменты, но потом был отрезок в несколько месяцев, когда результаты были не очень. И ты загружаешься, это вгоняет тебя в неприятные ощущения. И после этого такой думаю: «Ладно, опять всё буду есть».

И через неделю-две заиграл, результаты пришли, и себя спрашиваешь: «И зачем ты всё это делал?» Понимаю, что это может быть не связано», — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.

Беседа Карена Хачанова со Смоловым состоялась до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Хачанов проиграл в третьем круге турнира, уступив американцу Алексу Михельсену со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 2:6.