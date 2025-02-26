Карен Хачанов: когда я играл с Новаком, то понимал, что нужно провести идеальный матч

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сравнил нынешнее поколение теннисистов с прошлым.

— Может ли быть доминирование 2-3 теннисистов на сегодняшний день? Кажется, более ровное и конкурентное поколение.

— Сейчас выделяют Синнера и Алькараса, они из более молодого поколения, чем мы. Выстрелили, заиграли. Но, мне кажется, отрыв не такой колоссальный.

В лучшие годы, когда я играл с Новаком [Джоковичем], то понимал, что нужно провести идеальный матч. И он может дать тебе шанс, и ты обязательно должен его взять. А если нет, то да, он своё не упустит.

Они все играли в разных стилях, но с каждым это чувствовалось примерно одинаково. Если не прессанешь и не возьмёшь, то тебя съедят.

— Нет ли на этом фоне постоянного выгорания?

— Нет, потому что больше думаю, как я могу стать лучше, в чём прибавить, чтобы конкурировать с лучшими теннисистами. В конце концов, идти за мечтой стать ведущим теннисистом. Старался больше зацикливаться на том, что могу сделать, добавить и улучшить, чем на том, что, не знаю, проиграл ещё раз Новаку и как мне быть, — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.