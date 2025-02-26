Карен Хачанов — о том, думает ли он о завершившихся матчах: был моложе — загонялся

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о том, думает ли он о результатах завершившихся матчей и влияет ли это на него.

— Много ли думаешь о завершившихся матчах?

— Когда был моложе — загонялся. Настроение менялось, сказывалось на личной жизни. Потом стал понимать, что мне это не нравится. Не хочу, чтобы результат моего матча повлиял на следующие три дня. Мне не нравится это ощущение. Я начал работать с этим, у меня был спортивный психолог. Я это очень сильно поменял за последние лет шесть.

Ты начинаешь мыслить глобальнее. Проблема поражения — абсолютно маленькая, если посмотреть на глобальные, которые могут быть у людей. Ты сразу начинаешь думать о том, зачем загружаешься, если всё хорошо и ты занимаешься любимым делом, — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.