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Даниил Медведев оценил силу подачи Мпетчи Перрикара после матча на турнире в Дубае

Даниил Медведев оценил силу подачи Мпетчи Перрикара после матча на турнире в Дубае
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге он обыграл одного из сильнейших подающих тура 29-ю ракетку мира француза Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 6:4, 6:4.

Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Джованни Мпетчи Перрикар
29
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

— Как вам удалось принимать подачи, которые летели со скоростью 230 км/ч?
— Это намного тяжелее, чем принимать подачу 190 км/ч. Но и на 190 км/ч тоже не так много времени, чтобы подумать, что делать. Это чистые рефлексы. Иногда это упрощает жизнь, поскольку ты особо не думаешь. Ты даже не расстраиваешься, если не принимаешь. А вот ошибиться на приёме второй — обидно. Просто стараешься изо всех сил. И сегодня я неплохо справился, — сказал Медведев после матча.

В четвертьфинале Даниил сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.

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