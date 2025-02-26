Даниил Медведев оценил силу подачи Мпетчи Перрикара после матча на турнире в Дубае

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге он обыграл одного из сильнейших подающих тура 29-ю ракетку мира француза Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 6:4, 6:4.
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— Как вам удалось принимать подачи, которые летели со скоростью 230 км/ч?
— Это намного тяжелее, чем принимать подачу 190 км/ч. Но и на 190 км/ч тоже не так много времени, чтобы подумать, что делать. Это чистые рефлексы. Иногда это упрощает жизнь, поскольку ты особо не думаешь. Ты даже не расстраиваешься, если не принимаешь. А вот ошибиться на приёме второй — обидно. Просто стараешься изо всех сил. И сегодня я неплохо справился, — сказал Медведев после матча.
В четвертьфинале Даниил сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.
- 26 февраля 2025
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