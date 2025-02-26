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Карен Хачанов вспомнил, как принял решение заниматься теннисом

Карен Хачанов вспомнил, как принял решение заниматься теннисом
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24-я ракетка мира представитель России Карен Хачанов рассказал, в каком возрасте начал профессионально заниматься теннисом.

— Официально начал заниматься в три года, но понятно, в таком возрасте это больше развитие. Просто бегаешь с мячом в ОФП, потом уже лет с 5-6 начал заниматься, ходил три раза в неделю в секцию у дома. Так постепенно начало нравиться.

— Изначально, идея заниматься теннисом — родителей?
— Да. в детском саду было объявление о наборе в группу. Когда начало нравиться? Лет с 10-11. Понимал, что хочу играть профессионально. Начал смотреть на Надаля, он брал первые «Ролан Гаррос». У меня мама часто летала в Европу, привозила мне эту форму от Nike, безрукавку, а я косынку делал, дикий стиль, — сказал Хачанов в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.

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