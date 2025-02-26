Карен Хачанов — о своем любимом теннисисте: мне нравился стиль игры Сафина

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своем любимом теннисисте и о том, как не мог выбрать между Adidas и Nike.

«Моим любимым игроком был Марат Сафин, но я никак не мог определиться, что мне нравится больше — Adidas или Nike. Потому что Марат был в Adidas, а Надаль — в Nike. В итоге выбрал Nike, но при этом мне нравился стиль игры Марата, как он играл и себя вёл. Его харизма, энергетика.

С этого возраста всё и пошло, просил больше тренировок, а вы знаете, что теннис — дорогой вид спорта», — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.