Циципас — Хачанов: грек на тай-брейке выиграл первый сет матча второго круга в Дубае

В эти минуты проходит матч второго круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встречаются 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и россиянин Карен Хачанов, занимающий 24-ю строчку мирового рейтинга. Первый сет завершился со счётом 7:6 (7:4) в пользу Циципаса.
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«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Счёт личных встреч — 8-1 в пользу Циципаса (6-1 на харде). Карен единственный раз победил Стефаноса в 1/8 финала «Мастерса» в Майами в 2023 году — 7:6 (7:4), 6:4. Циципас впервые выиграл у Хачанова на «Мастерсе» в Шанхае в 2017-м, а последний матч был на грунте «Мастерса» в Монте-Карло в 2024-м (6:4, 6:2).
Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.
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