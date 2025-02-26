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Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае

Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над одним из сильнейших подающих тура 29-й ракеткой мира французом Джованни Мпетчи Перрикаром в рамках второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Джованни Мпетчи Перрикар
29
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

«Тактически всё кажется лёгким в каком-то плане. Самое важное — быть сильным на собственной подаче. Так будешь уверен, что дойдёшь до тай-брейка. Но я сегодня очень хорошо подавал, так что это помогло. Можно было начинать шаг за шагом давить на него на его подаче. В целом я доволен своим уровнем. Думаю, у меня было больше возможностей сделать брейк. Рад, что всё сработало», — сказал Медведев после матча.

В четвертьфинале Даниил сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.

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