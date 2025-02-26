Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Остине, обыграв Татьяну Марию

74-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США). Во втором круге она обыграла 79-ю ракетку мира немку Татьяну Марию со счётом 6:2, 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 7 минут. В её рамках Блинкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В четвертьфинале Блинкова сыграет с победительницей в матче между американкой Джессикой Пегулой и испанкой Нурией Парризас-Диас.