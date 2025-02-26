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Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Остине, обыграв Татьяну Марию

Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Остине, обыграв Татьяну Марию
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74-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США). Во втором круге она обыграла 79-ю ракетку мира немку Татьяну Марию со счётом 6:2, 6:2.

Остин. 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 20:10 МСК
Татьяна Мария
79
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Анна Блинкова
74
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча теннисисток продлилась 1 час 7 минут. В её рамках Блинкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В четвертьфинале Блинкова сыграет с победительницей в матче между американкой Джессикой Пегулой и испанкой Нурией Парризас-Диас.

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