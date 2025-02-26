Карен Хачанов рассказал, как относится к переменам в тренерском штабе

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о взаимодействиях с тренерским штабом.

— Ты говорил, что многие ребята обвиняют тренеров, часто меняют. У тебя были такие мысли?

— Нынешних нет. У меня было немного тренеров, не очень люблю перемены. Раньше вообще негативно думал, что если надо что-то менять, то всё не очень хорошо. А потом с возрастом понял, что наоборот.

Ты отдаёшь себе отчёт, что получается, а что нужно сделать лучше. Но после результатов в последние годы таких мыслей не было. Но в моей карьере были ситуации, когда понимал, что нужно что-то менять. Менять больше не ориентируясь на результат, а на интуитивном и душевном состоянии. Не нравился сам процесс, не чувствовал, к чему мы идём и конкретно делаем, чтобы это поменять. Я больше зацикливался на этом. Понимал, что пора делать перемены, — сказал Хачанов в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.