Хачанов: Олимпиада — очень важный турнир для меня, как пятый «Большой шлем», бонусный

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о впечатлении, что играл за страну во время участия в Олимпиаде 2020 года в Токио.

— Когда на Олимпиаде, есть впечатление, что играешь за страну?

— 100%. В Токио я взял серебро и не раз говорил, что Олимпиада — очень важный турнир для меня, как пятый «Большой шлем», бонусный. Там очень хочется играть, прочувствовать энергетику, всю силу Олимпийских игр.

Мы играли в 21-м, когда пандемия ещё не ушла. В Японии были жёсткие ограничения, да, чуть-чуть другие эмоции. Нас награждали без зрителей, полностью не удалось всё это прочувствовать. В Париже уже были зрители, но своя специфика, — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.

Напомним, в финале Олимпийских игр 2020 года в Токио он уступил представителю Германии Александру Звереву со счётом 3:6, 1:6.