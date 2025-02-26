Хачанов — о любимом футбольном клубе: всегда нравился мадридский «Реал»

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что ему нравится мадридский «Реал», но футбольным фанатом назвать себя не может.

«Мне всегда нравился мадридский «Реал», такой вот «королевский» клуб. С детства говорил, что играли Бекхэм, Рауль, Зидан, Роберто Карлос. Нравился стиль клуба, состав, я за ними следил больше. Но фанатом футбола таким себя не назову», — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.

В эти минуты проходит матч второго круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встречаются 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и россиянин Карен Хачанов, занимающий 24-ю строчку мирового рейтинга. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.