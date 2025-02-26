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Карен Хачанов ответил, как относится к матчам за сборную России

Карен Хачанов ответил, как относится к матчам за сборную России
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о важности матчей за сборную на международных соревнованиях.

— Насколько для тебя важны матчи за сборную и не хватает ли их тебе?
— Мне кажется, они важны в любом виде спорта. У нас получилось запрыгнуть в последний вагон, мы в декабре 2021 года выиграли Кубок Дэвиса. Наш первый, заветный. Именно той командой, с которой мы хотели, с которой мы шли с самого начала.

Впервые за сборную сыграл в 17 лет. Играл на каждом Кубке Дэвиса, на который меня звали. Этой командой мы очень хотели выиграть и нам удалось. Пока мы не можем играть за сборную, надеюсь, в скором времени это может как-то поменяться, — сказал Хачанов в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.

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