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«Мне жаль». Хачанов — о выступлении в нейтральном статусе

«Мне жаль». Хачанов — о выступлении в нейтральном статусе
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил, как на нём отразилось выступление в туре в нейтральном статусе.

— Из-за нынешней ситуации вы не можете принимать участие в матчах за сборную. Как-то ещё тебя касалось всё это или уже отошло?
— Мне кажется, чуть-чуть отошло. Наш тур, ATP, нам чётко сказали, что допускают игроков из России и Беларуси, но без флага. Это единственное ограничение на всех турнирах.

Если сравнивать с другими, теннис, пожалуй, один из немногих видов спорта, который не пострадал, мы продолжаем играть под нынешними правилами и реалиями. Но, если сравнивать с другими спортсменами, там поменялось всё кардинально. Мне жаль и печально, что всё так, — сказал Хачанов в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.

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