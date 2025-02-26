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Карен Хачанов уступил Стефаносу Циципасу в матче за выход в четвертьфинал турнира в Дубае

Карен Хачанов уступил Стефаносу Циципасу в матче за выход в четвертьфинал турнира в Дубае
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Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 24-ю строчку мирового рейтинга, не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга он уступил 11-й ракетке мира греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7, 6:2, 4:6.

Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 20:00 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 4 		6 4
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Хачанов выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Циципаса семь эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В четвертьфинале Циципас сыграет с представителем Италии Маттео Берреттини. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика.

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