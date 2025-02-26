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Карен Хачанов — о дружбе с Андреем Рублевым: мы играем в паре достаточно давно

Карен Хачанов — о дружбе с Андреем Рублевым: мы играем в паре достаточно давно
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о дружбе с 10-й ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублевым.

— «Мастерс» 23 года в Мадриде, первый трофей с Рублёвым.

— Получилось впервые выиграть с Андреем, мы до этого с ним играли в двух финалах «Мастерса». Для нас это дополнительная тренировка и адаптация к условиям корта. И можешь потренировать вещи, которые не можешь в одиночке. Игра вообще другая, быстрее, плюс дополнительные деньги.

— Ваша дружба с Андреем помогает на корте?

— Думаю, да. Мы играем в паре достаточно давно, с 2017 или 2018 года. Выбираем турниры, на которых хотим играть. Плюс мы всегда тренировали пару для Кубка Дэвиса, Олимпиады, потому что важно быть наигранными, сыгранными, для борьбы за результат. Мы часто с этим посылом играем, — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.

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