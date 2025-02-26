Хачанов — об уверенности в себе после US Open-2022: доказал, что могу бороться дальше

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о том, что после US Open-2022 прибавилось уверенности в своих силах. Тогда россиянин одержал победу над австралийцем Ником Кирьосом в матче 1/4 финала со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

— Твоя цитата про то, что после US Open вера в себя стала сильнее.

— Да, 100%, это, наверное, было в 2022 году. Следующий шаг, потому что играл в четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема», и тогда мне удалось на этой стадии обыграть Кирьоса в пяти сетах.

У меня тогда был застой, не очень хорошие результаты, а он сыграл в финале Уимблдона с Джоковичем, но проиграл. И весь турнир про него говорили, что он фаворит. Я про себя подумал: «Отлично, пусть и дальше поют дифирамбы». Меня это не трогало, а даже давало свободу, хотелось его обыграть. А мы в рейтинге стояли одинаково, а там говорили, что он в гениальнейшей форме. Обыграл его тогда в пяти сетах, психологически тоже готовился. Смог пройти в полуфинал, в котором раньше не был.

После турнира, недели через две, почувствовал внутреннюю уверенность, она очень сильно выросла. Понимал, что всё по силам, доказал, что могу бороться дальше. В полуфинале тогда проиграл в четырёх сетах, но мог пройти дальше.

Я лишний раз для себя понял, что всё в моих руках. Что нужно верить в свои силы и много работать. И через пару месяцев я сыграл в полуфинале в Австралии, — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.