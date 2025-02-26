Карен Хачанов разбил ракетку после поражения в матче с Циципасом

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 24-ю строчку мирового рейтинга, разбил ракетку после поражения во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за выход в чевертьфинал он уступил 11-й ракетке мира греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7, 6:2, 4:6.

Фото: кадр из трансляции

Отметим, Хачанов потерпел девятое поражение от Циципаса в 10 матчах. Карен единственный раз победил Стефаноса в 1/8 финала «Мастерса» в Майами в 2023 году — 7:6 (7:4), 6:4.

В четвертьфинале Циципас сыграет с представителем Италии Маттео Берреттини. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика.