Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Остине, обыграв Нурию Парризас-Диас

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США). Во втором круге она обыграла 107-ю ракетку мира испанскую теннисистку Нурию Парризас-Диас. Встреча окончилась со счётом 6:1, 6:3.

Матч теннисисток продлился 1 час 5 минут. В её рамках Пегула четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Пегула сыграет с 74-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Блинковой.