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Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Остине, обыграв Нурию Парризас-Диас

Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Остине, обыграв Нурию Парризас-Диас
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США). Во втором круге она обыграла 107-ю ракетку мира испанскую теннисистку Нурию Парризас-Диас. Встреча окончилась со счётом 6:1, 6:3.

Остин. 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 21:35 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Нурия Парризас-Диас
107
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас

Матч теннисисток продлился 1 час 5 минут. В её рамках Пегула четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Пегула сыграет с 74-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Блинковой.

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