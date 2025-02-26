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Турнир ATP-500 в Дубае: результаты игрового дня 26 февраля

Турнир ATP-500 в Дубае: результаты игрового дня 26 февраля
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Сегодня, 26 февраля, состоится третий игровой день на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP-500, Дубай. Второй круг, 26 февраля:

Алексей Попырин (Австралия) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:5, 3:6, 4:6.

Нуну Боржеш (Португалия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:4, 3:6, 5:7.

Лука Нарди (Италия) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 7:6.

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Уго Умбер (Франция) — 4:6, 6:3, 6:2.

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Кентен Алис (Франция) — 6:7, 4:6.

Даниил Медведев (Россия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 6:4, 6:4.

Маттео Берреттини (Италия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 7:6, 6:2.

Стефанос Циципас (Греция) — Карен Хачанов (Россия) — 7:6, 2:6, 6:4.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.

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