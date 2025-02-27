Хачанов: Сафин может не тренироваться год, потом загореться и три месяца тренироваться

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своих взаимоотношениях с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира российским теннисистом Маратом Сафиным.

— Насколько Марат Сафин является для вас, кто помоложе, ментором?

— У всех по-разному, но у Рублёва, у меня он был одним из любимых теннисистов. Он был у нас капитаном на ATP Cup, турнире, который и сейчас есть, проходит в начале года. Это было в 2020 году, перед пандемией, мы стали ближе общаться. Грубо говоря, он вернулся в теннис, давал советы. Но, насколько понимаю, он не хочет быть привязанным к теннису, чтобы быть ментором или тренером. Но всегда говорил, что если будут какие-то вопросы…

Пересекались с ним в Барселоне, у него там живёт сестра Динара. Мы с ним тренировались пару раз в 2022 и 2023 годах. Марат поддерживает форму, тренируется. Он может не тренироваться год, потом загореться и три месяца тренироваться. Потом опять не играть, — сказал Хачанов в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.